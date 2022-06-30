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  4. Українська «Валькірія» знищила склад боєприпасів ворога на сході (відео)
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    Події в Україні

    Українська «Валькірія» знищила склад боєприпасів ворога на сході (відео)

    Українська «Валькірія» знищила склад боєприпасів ворога на сході (відео)
    фото скріншот відео

    Артилеристи знищили боєприпаси ворога

    Завдяки роботі Український безпілотний авіаційний комплекс «Валькірія» влучив у склад боєприпасів російських загарбників на східному фронті. Про це повідомило ОТУ «Північ» у Facebook.

    «Славетна українська «Валькірія» знову б‘є окупантів! Десь на Донбасі за допомогою БПАК наші захисники влучно поцілили в склад боєприпасів до «Урагану» та знищили його! Слава Україні! Вірте в своїх воїнів! Разом до перемоги!», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, українська авіація завдала нищівного удару по окупантах: подробиці.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    Українська «Валькірія» знищила склад боєприпасів ворога на сході (відео)