Українська «Валькірія» знищила склад боєприпасів ворога на сході (відео)

Артилеристи знищили боєприпаси ворога

Завдяки роботі Український безпілотний авіаційний комплекс «Валькірія» влучив у склад боєприпасів російських загарбників на східному фронті. Про це повідомило ОТУ «Північ» у Facebook.

«Славетна українська «Валькірія» знову б‘є окупантів! Десь на Донбасі за допомогою БПАК наші захисники влучно поцілили в склад боєприпасів до «Урагану» та знищили його! Слава Україні! Вірте в своїх воїнів! Разом до перемоги!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українська авіація завдала нищівного удару по окупантах: подробиці.