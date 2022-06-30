США на днях оголосять про додаткові $800 млн допомоги Україні – Байден

Ця допомога включатиме для України нову військову допомогу

Найближчими днями США оголосять про додаткову допомогу Україні у розмірі $800 млн для України. Про це заявив президент США Джо Байден на пресконференції після закінчення саміту НАТО.

«Ми надали Україні майже $7 млрд доларів допомоги у сфері безпеки з того часу, як я обійняв цю посаду. У наступні кілька днів ми маємо намір оголосити про 800 млн», – сказав Байден.

За словами президента США, ця допомога включатиме для України «нові західні протиповітряні системи, більше артилерії та боєприпасів, радарні системи для артилерії, додаткові боєприпаси для Hummer, зенітні установки».

Нагадаємо, новий пакет військової допомоги Україні на $450 млн, який виділили США 23 червня, містить 18 катерів, чотири системи Himars, десятки тисяч артилерійських снарядів, а також багато іншого озброєння й техніки. Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив 29 червня, що Україна отримала від США грант у розмірі 1,3 млрд дол. у межах пакету фінансування держбюджету на $7,5 млрд.