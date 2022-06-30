Генсек НАТО назвав дату наступного приниження Путіна

Диктатор вимагав, аби НАТО відступило до кордонів 1997 року, натомість отримав зворотній результат

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що протокол щодо прийому Швеції та Фінляндії до військового блоку буде підписано вже 5 липня. Про це Столтенберг розповів під час пресконференції на саміті НАТО у Мадриді.

При цьому він зазначив, що рішення запросити ці країни до Альянсу лідери НАТО ухвалили ще 29 червня. За його словами, протокол про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу буде підписано у присутності глав Міністерства закордонних справ.

«Ми проведемо офіційне підписання протоколу про прийом країн у вівторок – у присутності глав МЗС Фінляндії та Швеції», – сказав Столтенберг.

Також генсек наголосив, що Альянс готовий до будь-якого розвитку подій після прийому до свого складу ще двох країн. У тому числі Альянс бере до уваги загрозу президента країни-агресора РФ Володимира Путіна щодо членства Фінляндії та Швеції.

Прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО стало черговим ляпасом російському диктатору. Адже Путін, ще декілька місяців тому вимагав повернутися до ситуації до 1997 року, тобто до вступу до НАТО нових членів. 15 грудня Росія заявляла, що «НАТО повинний повернутись до кордонів на 1997 рік».

До слова, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін раніше наголосив, що Путін хотів зробити НАТО слабкішим, а зробив сильнішим. «На Балтиці і в Арктиці Альянс тепер матиме набагато кращі позиції. Ба більше, Туреччина, що намагається висувати умови для вступу нових членів, в результаті торгу, ймовірно, отримає новітні американські літаки F-35, які їй не давали через купівлю російських систем ППО. Тобто Туреччина теж стане сильнішою. Путін програв на обох флангах - північному та південному. І «врятувати обличчя» розмовами про згоду на вступ Фінляндії та Швеції тут аж ніяк не вийде», –констатував Клімкін.

Нагадаємо, Путін пообіцяв «дзеркальну відповідь» на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Також Росія погрожувала Фінляндії й Швеції війною через вступ до НАТО.

Як повідомлялося, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

Раніше стало відомо, що Туреччина вирішила підтримати членство Фінляндії та Швеції у НАТО.

Нагадаємо, країни НАТО на саміті в Мадриді затвердили новий пакет допомоги для України.

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