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    Політика

    СБУ: Сівкович і Клюєв далі займаються підривною діяльністю в Україні

    Сівкович та Клюєв створили у Москві т.зв. &laquo;політичний офіс&raquo;, діяльність якого координується п&rsquo;ятою службою ФСБ - СБУ: Сівкович і Клюєв далі займаються підривною діяльністю в Україні
    Сівкович та Клюєв створили у Москві т.зв. «політичний офіс», діяльність якого координується п’ятою службою ФСБ
    фото з відкритих джерел

    Речник спецслужби назвав колишніх державних діячів України, які працюють тепер на Москву

    Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко знає прізвища осіб, на які Кремль робив ставки після окупації України. У інтерв'ю «Главкому» Дехтяренко зазначив, що у ФСБ під рукою була ціла низка осіб, з яких вони хотіли зробити «місцеву владу» на окупованих територіях. І формуванням таких адміністрацій мали займатися якраз оперативні групи ФСБ.

    «Вже з середини лютого цього року вони виїхали в прикордонні області РФ та Білорусі, а частина перебувала в тимчасово окупованому Криму. Що стосується персоналій, то мова йде про колишніх членів Партії регіонів, які давно втекли з України, та про політиків з ОПЗЖ. Вони дуже хотіли повернутися до влади, спираючись при цьому на підтримку російських військ. У нас є інформація і про інші персоналії, але не про все наразі ми можемо говорити публічно. Якби того ж брата Царьова ми б розсекретили передчасно, не дійшло б до факту вчинення ним злочину, і тоді довести його провину було б дуже важко», – розповів речник СБУ.

    Дехтяренко також розповів, що такі люди, як колишній міністр оборони Лебедєв, екс-голова СБУ Якименко, ексміністр МВС Захарченко, ексзаступник секретаря РНБО Сівкович, колишній голова Адміністрації президента Клюєв, за даними СБУ, відігравали та продовжують відігравати важливу роль у взаємодії із російською агентурою в Україні та подальшому плануванні захоплення влади.

    «Ці люди мали доступ до найбільших таємниць. І вони досі можуть підтримувати контакти із своїми колишніми підлеглими, які тим чи іншим чином впливають на певні процеси та прийняття певних рішень.

    Наприклад, Сівкович та Клюєв створили у Москві т.зв. «політичний офіс», діяльність якого координується п’ятою службою ФСБ. Особисто Сівковичу відведена важлива роль у цій схемі, бо він має широке коло контактів серед українського політикуму», – поділився речник СБУ.

    За словами Дехтяренка, Сівкович і Клюєв через свої зв'язки підбирають громадян України, яких ФСБ може залучити до підривної діяльності. Вони ж і сформували список лояльних до Росії осіб, яких планувалося використати в окупаційних органах влади.

    Раніше СБУ пояснила, чому так довго викривала нардепа Деркача.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia Артем Дехтяренко
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    СБУ: Сівкович і Клюєв далі займаються підривною діяльністю в Україні