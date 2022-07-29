Українські бійці відбили шість атак противника на Луганщині

Рашисти атакують українські позиції з авіації

Ворог перевіряє оборонні укріплення український військових на міцність. А в окупованих містах Луганщини виникає дефіцит з питною водою. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

Протягом 28 липня росіяни вдарили чотирма ракетами, 13 разів застосовували ствольну, реактивну артилерію та міномети.

«Розвідувальні групи ворога намагаються знайти слабкі місця у нашій обороні, уточнити позиції українських військ. Атакують із різних сторін. Декілька разів застосовували авіацію. Наші захисники відбили шість штурмових спроб росіян, які вимушені були відійти з втратами», – йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначив, що Кремінна, Попасна, Рубіжне, більша його частина, були захоплені три місяці тому. Із того часу в цих містах не встановлено жодного банкомату, не працюють й ті, що вціліли після вторгнення РФ. Ніхто не намагається навіть їх перепрограмувати. Аналогічна ситуація і в Лисичанську із Сєвєродонецьком. Так, в усіх цих містах намагаються показово організувати видачу пенсій, однак виключно готівкою через пошту.

«Про відкриття банків, і тим більше банкоматів, мова не йде. Тобто пенсіонер добровільно ділиться з окупантом своїми персональними даними та навіть не знає, чи видаватимуть цю готівку після так званого референдуму у вересні. Загарбники не в змозі відновити не лише водо-, газо- та електропостачання, а навіть елементарне – інтернет-зв'язок для роботи банківської системи. Грошовий обіг на рівні радянської «сберкассы», – додав голова ОВА.

У кожному населеному пункті, доки Україна їх контролювала, після руйнування системи водопостачання співробітники ДСНС до останнього займалися підвозом води – і питної, і технічної. Адресно доставляли по декілька десятків тонн на день. У кожен двір, на кожну вулицю, де дозволяла безпекова ситуація. Окупаційна влада пообіцяла швидко відремонтувати все те, що сама й знищила, але спливає місяць за місяцем, а в містах лише встановлюють ємності для наповнення технічною водою.

«Потрібно прийти, відстояти чергу і, можливо, вдасться повернутися додому не з порожніми руками. Питна вода – взагалі дефіцит», – зазначив посадовець.

Нагадаємо, триває 156-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили наступальні дії на Донеччині, зокрема, на Бахмутському напрямку та в напрямку Авдіївки.