Очільник Луганщини підтвердив знищення сахалінського спецназу

Сахалінські ОМОНівці не встигли прибути на ротацію до українського Донбасу, які потрапили під удар української артилерії

12 загиблих, велика кількість поранених російських силовиків – це наслідок роботи української артилерії

Збройні сили завдали влучного удару по позиціях, які займав підрозділ російського ОМОНу, привезеного на Донбас аж з-під японського кордону. Про це повідомив на Facebook-сторінці голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, силовики з країни-агресора (ОМОН є частиною Росгвардії – ред.) перебували в районі Лисичанська.

Внаслідок обстрілу української артилерії мінімум 12 окупантів загинуло на місці, також очільник Луганської військової адміністрації заявив про велику кількість поранених.

ОМОНівці із Сахаліну щойно прибули на ротацію.

Крім Лисичанська, рашисти зазнали кадрових втрат у тимчасово окупованій Кадіївці. Збройні сили обстріляли приміщення, де перебували російські військові. Кількість ліквідованих і поранених окупантів уточнюється.

Нагадаємо, раніше про удар по ОМОНівцях під Лисичанськом повідомив Telegram-канал «Стратком ЗСУ».

Додамо, що 16 липня журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв про знищення рашистських підрозділів, які прибули до України з Курильських островів.