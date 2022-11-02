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Українські десантники знищили підрозділ окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські десантники знищили підрозділ окупантів
фото ілюстративне

Тілами рашистів всіяна лісосмуга

В одному з районів виконання завдань воїни Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили підрозділ російських загарбників. Про це повідомляє пресслужба ДШВ.

«Їхніми тілами всіяна лісосмуга. І так буде з кожним окупантом на рідній українській землі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що воїни Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують нищити противника та звільняти Батьківщину.

Увага! На фото тіла загиблих окупантів

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Раніше повідомлялося, що на півдні українські захисники знищили за попередню добу 25 рашистів, три склади з боєприпасами та іншу ворожу військову техніку.

Нагадаємо, триває 252 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Теги: війна росія окупанти Україна

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