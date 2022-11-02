Повітряні сили відзвітували про кількість збитих за ніч безпілотників

Шість БпЛА збито зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами Повітряного командування «Схід»

Сили ППО знищили 12 із 13 ворожих дронів-камікадзе

У ніч з 1 на 2 листопада ворог атакував Україну дронами-камікадзе Shahed-136 із східного напрямку. 12 із 13-ти баражуючих боєприпасів знищено протиповітряною обороною у східних та центральних областях держави. Про це повідомляє Командування повітряних сил.

Зазначається, що шість БпЛА збито зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами Повітряне командування «Схід». Ще шість – у зоні відповідальності Повітряне командування «Центр», із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України.

Раніше повідомлялося, що окупанти вночі здійснили наймасованішу атаку дронами на Дніпропетровщину.

На Черкащині ворожий дрон влучив у об’єкт інфраструктури.

Нагадаємо, що через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

До слова, триває 252 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.