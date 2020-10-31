Українські гірські курорти засипало снігом (фото)

Очікується випадіння снігу до 10 см

У суботу, 31 жовтня, на популярних українських гірськолижних курортах в Карпатах і на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг. Снігопад 31 жовтня пройшовся в гірських районах відразу в трьох західних областях.

Засніжило на курортах Буковель в Івано-Франківській області, Драгобрат на Закарпатті, Захар Беркут поблизу Славського у Львівській області.

У мережізявилися фото засипаних снігом гір та туристичних місць у Карпатах.

Раніше повідомлялося, що 31 жовтня у горах та на високогір'ї температура повітря знизиться нижче нуля, ймовірний мокрий сніг. На високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується випадіння снігу висотою до 10 см.