  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Українські гірські курорти засипало снігом (фото)

    • Розсилка
    Засніжило на Драгобраті - Українські гірські курорти засипало снігом (фото)
    Засніжило на Драгобраті
    Фото: snig.info, Facebook

    Очікується випадіння снігу до 10 см

    У суботу, 31 жовтня, на популярних українських гірськолижних курортах в Карпатах і на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг. Снігопад 31 жовтня пройшовся в гірських районах відразу в трьох західних областях.

    Засніжило на курортах Буковель в Івано-Франківській області, Драгобрат на Закарпатті, Захар Беркут поблизу Славського у Львівській області.

    У мережізявилися фото засипаних снігом гір та туристичних місць у Карпатах.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Українські гірські курорти засипало снігом (фото)
    Українські гірські курорти засипало снігом (фото)
    Українські гірські курорти засипало снігом (фото)
    Українські гірські курорти засипало снігом (фото)
    Українські гірські курорти засипало снігом (фото)
    Українські гірські курорти засипало снігом (фото)

    Раніше повідомлялося, що 31 жовтня у горах та на високогір'ї температура повітря знизиться нижче нуля, ймовірний мокрий сніг. На високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується випадіння снігу висотою до 10 см.

    Львівщина Закарпаття Івано-Франківщина Карпати (гори) снігопад Буковель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies