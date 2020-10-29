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    Під час ожеледиці перекриватиметься рух деякими вулицями Києва (список)

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    Комунальники вже встановили відповідні знаки - Під час ожеледиці перекриватиметься рух деякими вулицями Києва (список)
    Комунальники вже встановили відповідні знаки

    Обмеження діятимуть в осінньо-зимовий період

    У разі ожеледиці на низці столичних вулиць та окремих ділянках вулиць обмежуватиметься рух транспорту. Фахівці підприємства «Центр організації дорожнього руху» вже встановили на відповідних місцях знаки 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено» із табличками 7.12 «Ожеледиця».

    Це визначено розпорядженням КМДА № 432.

    Перелік вулиць та ділянок 

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    Згідно з правилами дорожнього руху, на цих 56 ділянках забороняється:

    • рух транспортних засобів, окрім маршрутних транспортних засобів;
    • автомобілів водіїв з інвалідністю та водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю;
    • транспортних засобів, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також транспортних засобів, що обслуговують підприємства, які у ній розташовані (у двох останніх випадках транспортні засоби повинні заїжджати до зазначеної зони та виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення).

    Обмеження діятимуть тільки під час ожеледиці у осінньо-зимовий період – із 1 листопада до 1 квітня.

    У комунальному підприємстві закликали водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та керуватися знаками, аби під час ожеледиці не наражати себе та інших на небезпеку.

    Київ дороги транспорт снігопад
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