Обмерзання і снігопад не страшні: аеропорт «Київ» вже готовий до зими (фото)



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36 одиниць снігоприбиральної техніки будуть задіяні для боротьби зі снігом та обледенінням Фото: КМДА

Столична влада перевірила готовність аеропорта до роботи взимку

Міжнародний аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського повністю готовий до роботи взимку. Наявна снігоочисна техніка перевірена та заготовлені протиожеледні матеріали. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«Маємо 36 одиниць снігоприбиральної техніки, яка буде задіяна для боротьби зі снігом та обледенінням. Протикригова обробка є чи не найважливішою складовою авіаційної безпеки. Щоб на фюзеляжі, поверхні та хвості літака не утворювався лід, застосовують діайсери – техніку для обробки літаків рідиною від ожеледі, установки для підігріву повітряного судна та навісне обладнання», – зазначив Густєлєв.

За його словами, для боротьби із наземним обмерзанням на всіх видах аеродромних покриттів заготовили 70 тонн гранульованого та 88 куб. м рідкого антикригового реагенту. Повністю готове обладнання котелень, теплових та електричних мереж. Також відремонтували та підготували до роботи взимку світлосигнальне обладнання.

В автопарку аеропорту наявні вимірювач коефіцієнту зчеплення на злітно-посадковій смузі, машини для розсіювання піску, нанесення рідкого хімреагенту, снігоочисна машинерія, вітрові машини, а також сміттєприбиральна техніка і трактори, бульдозери, грейдери, навантажувачі.

За останні кілька років аеропорт придбав 5 нових одиниць снігоприбиральної техніки.