Мирний договір із Росією: Зеленський повідомив з чого він складатиметься

Зеленський: «Мирний договір із Росією може складатися із двох різних документів»

Договір щодо миру з Російською Федерацією може складатися з двох окремих документів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю українським онлайн медіа.

«Мирний договір із Росією може складатися із двох різних документів. Один із них має стосуватися гарантій безпеки для України, інший – безпосередньо її відносин із Російською Федерацією. Я вважаю, це може бути два різні документи. Гарантії безпеки від тих, хто готовий до цих гарантій безпеки. І окремий документ із Росією.

Москва хотіла б мати один договір, у якому є вирішення всіх питань. Однак усі не зовсім бачать себе за одним столом із РФ. Для них гарантії безпеки для України – це одне питання, а домовленості з РФ – це інше питання. Росія хоче, щоб усе було в одному документі, а люди кажуть: вибач, бачили, що було у Бучі, обставини змінюються», – наголосив Зеленський.

Також Зеленський розповів, що потрібно для порятунку Маріуполя.

Раніше народний депутат Давид Арахамія заявив, що аби наблизитися до питання укладення миру, Росія повинна вивести війська із захоплених після 23 лютого українських територій. Це є однією з головних умов для підписання мирного договору.