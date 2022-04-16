ЗСУ показали залишки знищеної на Чернігівщині танкової колони окупантів (фото)

90-та танкова дивізія армії РФ (Єкатеринбург місяць перебувала в Ніжинському

Українські військові оприлюднили фотографії залишків 90-ї танкової дивізії армії РФ (Єкатеринбург), яка місяць перебувала в Ніжинському районі на Чернігівщині. Фото з’явилися на сторінці Крутівської територіальної громади у Facebook.

«Ці мерзотники проходили і через наші села, частина дивізії розбила штаб у Хорошому Озері і звідти намагалася пройти в Ніжин. У самому Ніжині в результаті обстрілів зруйновано та пошкоджено: 5 будівель комунальної власності, 25 багатоповерхових будинків, 54 приватні будинки, одне підприємство», – йдеться у дописі.

«У боях відзначилась і тероборона Ніжина (в лавах котрої воювали і козаки з нашої громади), яка стояла на передових блокпостах та проводила зачистку. Багато роботи нашими козаками з Тероборони було докладено для того, щоб скоординувати удари по противнику та передати точні дані розташування ворожої техніки», – додали в Крутівській громаді.

Нагадаємо, ЗСУ за допомогою дронів знищили ворожі танки. Також на Харківщині бійці ЗСУ знищили колону ворожої техніки та збили безпілотник. Також за добу, 14 квітня, на сході російські війська здійснили чотири атаки. Збройні сили дали гідну відсіч та знищили 30 окупантів. Зокрема, в результаті за добу стало менше на три десятки росіян та кілька одиниць ворожої техніки. До слова, полк «Азов» повідомив, скільки знищено російських окупантів у Маріуполі.