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    Зеленський розповів, що потрібно для порятунку Маріуполя

    Окупанти продовжують вимагати здачі українських військових у Маріуполі - Зеленський розповів, що потрібно для порятунку Маріуполя
    Окупанти продовжують вимагати здачі українських військових у Маріуполі
    фото: Офіс президента

    Зеленський: «Там гуманітарна криза, немає їжі, немає води, немає медикаментів

    Кількість українських бійців у розгромленому Маріуполі у шість разів менша, ніж окупантів, яких стягнула до міста Російська Федерація. Про це на зустрічі з журналістами розповів президент Володимир Зеленський.

    Також президент повідомив, що за кількістю техніки перевага в окупантів в десятки разів.

    «Маріуполь. Ситуація дуже складна. Заблоковані наші військові, заблоковані поранені. Там гуманітарна криза, немає їжі, немає води, немає медикаментів. Тим не менше хлопці захищаються. І однієї подяки замало, тому тривають перемовні процеси. Довіри до перемовників щодо Маріуполя, якщо чесно, немає», – повідомив Зеленський.

    Також окупанти продовжують вимагати здачі українських військових у Маріуполі, але довіри до їхніх обіцянок немає.

    «Ми розуміємо, що є різне ставлення росіян до різних наших частин, які знаходяться в Маріуполі. Деякі вони прямо ненавидять. Це може бути Іловайськ», – сказав Зеленський.

    Він підкреслив, що для порятунку Маріуполя потрібні дві речі: постачання важких озброєнь якомога швидше і переговори, в тому числі і на найвищому рівні. «Що може врятувати Маріуполь? Це потужне озброєння, яке треба надати якомога швидше. Друге – це питання перемовин», – зазначив президент.

    Як повідомлялося, у Маріуполі окупаційна влада «ДНР» примушує чоловіків виходити на очистку завалів, роботу обіцяють оплатити їжею.

    Як відомо, Маріуполь майже зруйнований. Жахливі кадри з вулиць міста (відео). Нагадаємо, ситуація в Маріуполі критична: морпіхи терміново звернулися до влади. До слова, загарбники застосували в Маріуполі зброю масового ураження – Подоляк

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський розповів, що потрібно для порятунку Маріуполя