ЗСУ героїчно розгромили рашистів на переправі біля Білогорівки: вражаюче відео

Наші військові «кошмарили» там окупантів протягом трьох днів

Українські військові грандіозно розгромили російських загарбників біля села Білогорівка Луганської області. Після чого російські окупанти почали рятуватися вплав. Відповідне відео оприлюднив радник голови МВС Антон Геращенко.

З'явилося відео, як після грандіозного розгрому на переправі біля села Білогорівка Луганської області.

«Безмозкі російські генерали, сліпо виконуючи наказ Путіна – оточити до 9 травня хоча б Лисичанськ з Сєвєродонецьком – погнали на вірну смерть тисячі своїх», – зазначив він.

За словами Геращенка, наші військові «кошмарили» там окупантів протягом трьох днів: за цей час загарбники втратили під Білогорівкою близько 250 одиниць техніки і до 1500 солдатів та офіцерів. Через такі успіхи ЗСУ росіяни були змушені зупинити наступ на значній частині східного фронту.

Як раніше повідомлялося, українські війська зачищають територію села Білогорівка Луганської області, куди через понтонну переправу річкою перейшли окупанти.