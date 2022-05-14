Німеччина прозріла щодо дій РФ і готується постачати в Україну сучасну зброю

Влада Німеччини вже вирішує, яку сучасну зброю можна направити в Україну для боротьби з Росією

Надзвичайна і повноважна посол Федеративної Республіки Німеччини в Україні Анка Фельдгузен повідомила, що її країна готується до поставок нашим захисникам сучасної зброї. Німеччина зрозуміла, що війна не закінчиться швидко. Про це дипломатка заявила в інтерв'ю «Радіо НВ».

«Ми в постійному контакті з українськими партнерами. І те, що ми ще плануємо, про це ми рідко говоримо. Ви знаєте, що ми вже постачали, і зараз є майже 100 українських солдатів, яких навчають на цій гаубиці в Німеччині разом із нідерландськими колегами. Це ще не те далекобійне озброєння, яке потрібно, і ваш президент попросив ці системи, які йдуть на 100−150 кілометрів, щоб бути більш далеко від ворога. Ми це все дивимося в наших країнах, хто що має, що можна передати. Ми всі активно долучені до цього», – сказала вона.

Фельдгузен додала: Німеччина зрозуміла, що «кінець цій війні, напевно, не завтра».

«Тобто треба готувати Україну такою сучасною зброєю до майбутнього. Ми зараз передали те, що було, що можна використовувати дуже швидко, бо це системи, які українські солдати знають. Але вже зараз ми дивимося на три-шість місяців, що можна передати, що є вже сучасне, ефективніше, і чим можна навчитися користуватися швидко», – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Німеччини розглядає можливість передати Україні німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. За інформацією ЗМІ, як тільки постачання буде схвалено, українські солдати зможуть розпочати навчання роботі з системами у Німеччині.

Наприкінці квітня стало відомо, що Німеччина наважилась надати Україні зенітні установки САУ Gepard.

Крім цього, повідомлялося, що німецьке підприємство оборонної промисловості Rheinmetall запросило в уряду дозвіл на експорт в Україну 88 танків Leopard 1A5 і 100 машин піхоти Marder.