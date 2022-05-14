У Чорному морі небезпека обстрілів: названо число ракет на борту російських кораблів

На острові Зміїний окупанти вперто налаштовують комплекси протиповітряної оборони (ППО)

Російські кораблі продовжують перебувати у повній бойовій готовності в Чорному морі. Сумарно на їх борту є не менше 30 крилатих ракет. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Корабельне угруповання флоту рашистів зберігає в обов'язковій присутності підводний човен, незважаючи на змінну кількість кораблів, продовжує загрожувати ракетними ударами щонайменше 30 крилатими ракетами», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на острові Зміїний окупанти вперто налаштовують комплекси протиповітряної оборони (ППО). «На Зміїному, намагаючись забезпечити прикриття від можливого ураження свого корабельного складу, рашисти вперто налаштовують комплекси протиповітряної оборони», – зазначається у повідомленні.

На Одещині в районах, прилеглих до державного кордону, зокрема з невизнаним Придністров’ям посилено контроль за дотриманням прикордонного режиму. Так, біля зони транзитного прямування територією Молдови, правоохоронцями проводяться додаткові фільтраційні заходи.