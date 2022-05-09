Українські військові зачищають від окупантів село на Луганщині

У Попасній наші захисники тримають оборону на нових укріплених позиціях

Евакуація на Луганщині поновиться після зачистки Білогорівки

Українські війська зачищають територію села Білогорівка Луганської області, куди через понтонну переправу річкою перейшли окупанти. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Щойно приберуть всіх «зайвих» – рятувальники зможуть почати розбирати завали в школі та сусідньому селі Шипілове, де 11 мешканців заблоковані у підвалі приватного будинку. Маємо надію, що вони дочекаються», – розповів він.

Гайдай повідомив про ситуацію в області.

Так, у Попасній наші захисники тримають оборону на нових укріплених позиціях, проривів немає. «Скоро ситуація має змінитися в наш бік», – зазначив Гайдай.

У Рубіжному російські окупанти щодня несуть втрати. «Тільки за вчора мінус п‘ять танків, близько двох десятків 200-х, багато поранених. Лінія оборони – без змін», – повідомив голова ОВА.

«Воєводівка біля Сєвєродонецька – повністю наша, ЗСУ закріпили позиції», – сказав Гайдай.

За його даними, на вільній Луганщині досі залишаються понад 40 тисяч мешканців. Евакуація поновиться після зачистки Білогорівки.

Нагадаємо, 8 травня в Білогорівці тривали запеклі бої. Окупанти змогли розкласти понтонну переправу через річку Сіверський Донець. Російські військові обстрілювали «дорогу життя» – трасу Лисичанськ–Бахмут, якою евакуюються мешканці Луганщини.

7 травня російські війська скинули авіабомбу на школу в Білогорівці на Луганщині, в якій знаходилося близько 90 людей.

За попередніми даними, загинули 60 осіб. Серед загиблих – два закарпатських волонтери.



