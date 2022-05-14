Росія вже вичерпала резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп – розвідка

У Бєлгородській та Ростовській областях на основі призовників та мобілізованих формуються нові підрозділи окупаційних військ

У Росії на державному рівні триває прихована мобілізація. У Бєлгородській та Ростовській областях на основі призовників та мобілізаційних ресурсів формуються нові підрозділи окупаційних військ, які направляються на територію України. Проте, застосування таких військ переважно є неефективним. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

«Через військкомати викликають військовозобов’язаних, вони підписують контракти, після чого формуються нові підрозділи та направляються на територію України.

На скільки ефективне застосування таких військ – це вже показують бойові дії. В багатьох випадках це не є ефективно, але ми реально розуміємо, що на сьогодні ресурси, які стосуються найбільш боєздатних батальйонно-тактичних груп російська федерація вичерпала. Хоча в неї ще достатньо резервів для того, щоб вводити на територію України», – наголосив представник воєнної розвідки України.

Також, Вадим Скібіцький підтвердив інформацію про пригніченість та депресивний морально-психологічний клімат в підрозділах російських окупаційних військ.

Нагадаємо, російські окупанти, які прибули на війну в Україну, відмовилися брати участь у бойових діях. Все тому, що вони побачили, як українські захисники щодня знищують їхніх земляків. У мережі з'явилося відеозвернення, в якому військові російської армії заявили, що їх використали не за призначенням та кинули на забій.

Нагадаємо, раніше розвідка оприлюднила аудіозапис перехоплення розмови окупанта, що яскраво демонструє настрій у російській армії – бажання піти з війни за будь-яку ціну.