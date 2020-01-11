Українські військові на Донбасі знищили ворожий безпілотник



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Армійцям удалося здійснити кілька влучних пострілів і знищити один безпілотний літальний апарат Фото: Міноборони

Уламки знищеного безпілотного літального апарата передано слідчим органам зі складу Об’єднаних сил

У четвер вдень, 9 січня, українські військові, які тримають позиції на приазовському напрямку, зафіксували проліт через лінію розмежування двох ворожих безпілотників

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони.

«Уже над підконтрольною українським військовим територією з літальних апаратів розпочалося скидання гранат. Дії в небі смертоносних «пташок» прикривали зі своїх вогневих точок ворожі кулеметники», - йдеться у повідомленні.

Армійцям удалося здійснити кілька влучних пострілів і знищити один безпілотний літальний апарат.

Несприятливі погодні умови не дали можливості дістати інший ворожий радіокерований квадрокоптер. Він швидко набрав висоту та змінив курс у бік позицій бойовиків.

Уламки знищеного безпілотного літального апарата передано слідчим органам зі складу Об’єднаних сил для проведення розслідування та документування фактів порушення Мінських угод російськими окупаційними військами.

До слова, в Україні створили дрон, здатний виявляти міни з точністю до сантиметра.