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    Події в Україні

    Українські військові на Донбасі знищили ворожий безпілотник

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    <p>Армійцям удалося здійснити кілька влучних пострілів і&nbsp;знищити один безпілотний літальний апарат</p> - Українські військові на Донбасі знищили ворожий безпілотник

    Армійцям удалося здійснити кілька влучних пострілів і знищити один безпілотний літальний апарат

    Фото: Міноборони

    Уламки знищеного безпілотного літального апарата передано слідчим органам зі складу Об’єднаних сил

    У четвер вдень, 9 січня, українські військові, які тримають позиції на приазовському напрямку, зафіксували проліт через лінію розмежування двох ворожих безпілотників

    Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони.

    «Уже над підконтрольною українським військовим територією з літальних апаратів розпочалося скидання гранат. Дії в небі смертоносних «пташок» прикривали зі своїх вогневих точок ворожі кулеметники», - йдеться у повідомленні.

    Армійцям удалося здійснити кілька влучних пострілів і знищити один безпілотний літальний апарат.

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    Несприятливі погодні умови не дали можливості дістати інший ворожий радіокерований квадрокоптер. Він швидко набрав висоту та змінив курс у бік позицій бойовиків.

    Уламки знищеного безпілотного літального апарата передано слідчим органам зі складу Об’єднаних сил для проведення розслідування та документування фактів порушення Мінських угод російськими окупаційними військами.

    До слова, в Україні створили дрон, здатний виявляти міни з точністю до сантиметра.

    бойовики на Донбасі Донбас військові Операція Об’єднаних сил безпілотник
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