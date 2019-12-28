  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Американський безпілотник провів розвідку над Донбасом та окупованим Кримом

    • Розсилка
    Безпілотник&nbsp;вилетів з авіабази НАТО на Сицилії - Американський безпілотник провів розвідку над Донбасом та окупованим Кримом
    Безпілотник вилетів з авіабази НАТО на Сицилії

    Дрон виконав черговий багатогодинний політ

    Американський стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат Військово-повітряних сил США RQ-4А Global Hawk виконав черговий багатогодинний політ над лінією фронту на Донбасі та біля берегів окупованого Росією Кримського півострову.

    Про це повідомляє у Twitter профільний ресурс PlaneRadar.

    Дрон вилетів з авіабази НАТО на Сицилії, провів моніторинг лінії розмежування на Донбасі, після чого приступив до розвідувального польоту вздовж окупованого РФ Чорноморського узбережжя.

    Нагадаємо, на початку грудня розвідувальний безпілотник США також «прогулявся» над Донбасом та навколо окупованого Криму.

    Відзначимо, що в листопаді біля кордонів Росії розвідувальний політ провели безпілотник ВПС США і військовий літак ВПС Великої Британії.

    RQ-4 Global Hawk — стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат. Перший політ здійснив 28 лютого 1998 року з авіабази Військово-повітряні сили США в Каліфорнії. Перший апарат Global Hawk був переданий військово-морським силам США в 2004 році та приступив до виконання бойових завдань в березні 2006 року.
    розвідка Крим Донбас США НАТО політ літак Україна безпілотник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ