Американський безпілотник провів розвідку над Донбасом та окупованим Кримом



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Безпілотник вилетів з авіабази НАТО на Сицилії

Дрон виконав черговий багатогодинний політ

Американський стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат Військово-повітряних сил США RQ-4А Global Hawk виконав черговий багатогодинний політ над лінією фронту на Донбасі та біля берегів окупованого Росією Кримського півострову.

Про це повідомляє у Twitter профільний ресурс PlaneRadar.

Дрон вилетів з авіабази НАТО на Сицилії, провів моніторинг лінії розмежування на Донбасі, після чого приступив до розвідувального польоту вздовж окупованого РФ Чорноморського узбережжя.

Нагадаємо, на початку грудня розвідувальний безпілотник США також «прогулявся» над Донбасом та навколо окупованого Криму.

Відзначимо, що в листопаді біля кордонів Росії розвідувальний політ провели безпілотник ВПС США і військовий літак ВПС Великої Британії.