Розвідувальний безпілотник США «прогулявся» над Донбасом та навколо окупованого Криму



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Апарат стартував з Вінниці і здійснив розвідку на висоті 16 тис. метрів

Свій черговий політ над лінією фронту на Донбасі здійснив стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат Військово-повітряних сил США RQ-4А Global Hawk.

Вилетів апарат 5 грудня із Вінниці. Про це у Facebook повідомив представник моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» Андрій Клименко.

За його словами, стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат Військово-повітряних сил США RQ-4А Global Hawk виконав черговий багатогодинний політ над лінією фронту на Донбасі та навколо окупованого Кримського півострову.

«Від Вінниці безпілотник летів на північ Луганської області. Звідти - вздовж лінії фронту, далі до Запоріжжя. Потім Миколаїв, Одеса - Крим - Сочі і назад до Одеси. Біля Одеси розвернувся і назад до Криму. Летів на висоті 16000 метрів», - написав близько Андрій Клименко.

Він також опублікуав схему маршруту розвідувального апарата.

До слова, цей апарат може патрулювати протягом 30 годин на висоті до 18000 метрів.

Моніторити ситуацію на лінії фронту на Донбасі за допомогою RQ-4А Global Hawk розпочали навесні цього року.

Безпілотник належить Військово-повітряним силам США та базується на авіабазі, розташованій на острові Сігонела в Італії.

RQ-4 Global Hawk — стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат. Перший політ здійснив 28 лютого 1998 року з авіабази Військово-повітряні сили США в Каліфорнії. Перший апарат Global Hawk був переданий військово-морським силам США в 2004 році та приступив до виконання бойових завдань в березні 2006 року.

Джерело: naparise.com