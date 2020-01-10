В Україні створили дрон, здатний виявляти міни з точністю до сантиметра



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Безпілотник для виявлення мін піднімається вгору на 5-10 метрів

Безпілотник може безпомилково ідентифікувати міни калібру 82 та 120 міліметрів, що не розірвалися

В Україні у кооперації з іноземною компанією створили спеціальні магнітометричні датчики для БПЛА, здатні виявляти боєприпаси, що не розірвалися.

Про це повідомляє АрміяInform.

Зазначається, що безпілотник може безпомилково ідентифікувати міни калібру 82 та 120 міліметрів з точністю до сантиметра.

«Одне з вітчизняних підприємств у кооперації з іноземною компанією розробили спеціальні магнітометричні датчики для БПЛА, здатні виявляти боєприпаси, що не розірвалися. Ці датчики монтують на безпілотний літальний апарат типу «коптер», що виконує обліт необхідної ділянки місцевості на висоті 5-10 метрів і визначає не лише місця перебування вибухонебезпечних предметів, а і їхні контури. Саме фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки визначали можливості застосування безпілотника в розмінуванні місцевості», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за словами начальника управління наукових досліджень та випробувань озброєння і військової техніки Повітряних Сил Юрія Камака, під час випробувань безпілотник, обладнаний згаданими датчиками, безпомилково ідентифікував міни калібру 82 та 120 міліметрів з точністю до сантиметра. Причому вони здатні це робити як удень, так і вночі. Отриману інформацію можна передавати як у режимі реального часу, так і після повернення з польотного завдання. У другому випадку за допомогою таких відомостей оператор складає карту місцевості з нанесенням місць закладки мін.

Розробники наголошують, що застосування таких безпілотних апаратів заощаджує час на розвідку місцевості, підвищує точність визначення небезпечних предметів й убезпечує особовий склад від зайвої необхідності ризикувати життям.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в Україні презентували найкомпактніший дрон у світі.