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    ОБСЄ зафіксувала у Золотому камери і антени, встановлені біля блокпоста бойовиків

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    ОБСЄ зафіксувала у Золотому камери і антени, встановлені біля блокпоста бойовиків

    Поблизу Станиці Луганської було зафіксовано безпілотник

    На ділянці розведення сил у Золотому спостерігачі ОБСЄ зафіксували камеру та антену, які встановлені біля блокпоста окупаційних збройних формувань.

    Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ в Україні.

    «У межах ділянки розведення в районі населеного пунту Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) члени патруля місії вперше бачили спрямовану на північ камеру й антену, встановлені на опорі лінії електропередачі приблизно за 150 м на північний схід від блокпоста збройних формувань», - йдеться у звіті.

    Крім того, на південному краї ділянки розведення було помічено трьох членів російських збройних формувань. У них були нарукавні пов’язки з написом «СЦКК». Бойовики з такими самими пов’язками перебували також на ділянці розведення у Станиці Луганській.

    Також у межах розвдення поблизу Станиці Луганської було зафіксовано безпілотник. 

    ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас СЦКК безпілотник
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