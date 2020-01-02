ОБСЄ зафіксувала у Золотому камери і антени, встановлені біля блокпоста бойовиків



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Поблизу Станиці Луганської було зафіксовано безпілотник

На ділянці розведення сил у Золотому спостерігачі ОБСЄ зафіксували камеру та антену, які встановлені біля блокпоста окупаційних збройних формувань.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ в Україні.

«У межах ділянки розведення в районі населеного пунту Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) члени патруля місії вперше бачили спрямовану на північ камеру й антену, встановлені на опорі лінії електропередачі приблизно за 150 м на північний схід від блокпоста збройних формувань», - йдеться у звіті.

Крім того, на південному краї ділянки розведення було помічено трьох членів російських збройних формувань. У них були нарукавні пов’язки з написом «СЦКК». Бойовики з такими самими пов’язками перебували також на ділянці розведення у Станиці Луганській.

Також у межах розвдення поблизу Станиці Луганської було зафіксовано безпілотник.