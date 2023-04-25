Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські воїни перейшли мінне поле і підірвали ворожу техніку на очах у росіян (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські воїни перейшли мінне поле і підірвали ворожу техніку на очах у росіян (відео)
Техніка противника перебувала між позиціями Сил оборони та росіян – за 150 метрів від ворога
фото: скрін із відео

Бойова група ССО пройшла мінно-вибухові загородження та знайшла важливі трофеї ворога

На Донбасі бійці Сил спеціальних операцій підірвали танк Т-72 та бойову машину піхоти БМП-1 на очах в окупантів у сірій зоні. Відповідне відео опублікувало Командування ССО.

Зазначається, що техніка противника перебувала між позиціями Сил оборони та росіян – за 150 метрів від ворога, ділянка добре проглядалася спостерігачами окупантів.

Бойова група ССО висунулася в сіру зону, щоб знищити бойові машини. Воїни пройшли мінно-вибухові загородження та знайшли важливі трофеї під час огляду – документи, зброю та радіостанції, які забрали із собою.

Спецпризначенці замінували танк та БМП та успішно повернулися назад, підірвавши їх на очах загарбників.

Раніше повідомлялося, що українські партизани провели успішну операцію поблизу Олешок на Херсонщині.

До слова, триває 426-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Теги: ЗСУ окупанти танки війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони ведуть активну роботу із зачистки засобами артилерії передової лінії на лівому березі Дніпра
ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра на Херсонщині: деталі
Сьогодні, 00:13
Блокпост знаходився біля військового інфраструктурного об'єкту
Українські партизани провели успішну операцію поблизу Олешок на Херсонщині
Сьогодні, 08:37
Особового складу РФ стає дедалі менше
«Як в Афганістані». Окупант скаржиться, що ЗСУ спалили цілу колону загарбників (аудіо)
Вчора, 20:29

Події в Україні

Росія заявила, що перекинула в Україну «новітні танки» Т-14
Росія заявила, що перекинула в Україну «новітні танки» Т-14
Українські воїни перейшли мінне поле і підірвали ворожу техніку на очах у росіян (відео)
Українські воїни перейшли мінне поле і підірвали ворожу техніку на очах у росіян (відео)
Ракетний удар по Куп’янську: є загибла, десяток поранених
Ракетний удар по Куп’янську: є загибла, десяток поранених
Ракетна атака на Харківщину: з’явилося відео
Ракетна атака на Харківщину: з’явилося відео
Масована атака на Запоріжжя та 13 поранених на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Масована атака на Запоріжжя та 13 поранених на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині: є поранені, під завалами люди
Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині: є поранені, під завалами люди

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Українці масово застосовують один із методів «відкосити» від армії: подробиці
15K
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6967
Міністр освіти назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі
6293
Генсек ООН спрогнозував, що чекає на світ найближчим часом
5687
Україна планувала атаку на Москву, США відмовили – The Washington Post
5170
Мільйон боєприпасів. Стало відомо, яка країна дає Росії потужну військову допомогу

Новини

Пригожин пішов війною проти нових приватних російських армій – ISW
Сьогодні, 06:38
Росія цинічно звинуватила Україну у порушенні «зернової угоди»: деталі
Сьогодні, 03:45
В Україні планують відновити Канадську поліцейську місію – МВС
Сьогодні, 01:40
ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра на Херсонщині: деталі
Сьогодні, 00:13
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
Вчора, 07:05
Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
22 квiтня, 09:56

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту