Українські воїни перейшли мінне поле і підірвали ворожу техніку на очах у росіян (відео)
Бойова група ССО пройшла мінно-вибухові загородження та знайшла важливі трофеї ворога
На Донбасі бійці Сил спеціальних операцій підірвали танк Т-72 та бойову машину піхоти БМП-1 на очах в окупантів у сірій зоні. Відповідне відео опублікувало Командування ССО.
Зазначається, що техніка противника перебувала між позиціями Сил оборони та росіян – за 150 метрів від ворога, ділянка добре проглядалася спостерігачами окупантів.
Бойова група ССО висунулася в сіру зону, щоб знищити бойові машини. Воїни пройшли мінно-вибухові загородження та знайшли важливі трофеї під час огляду – документи, зброю та радіостанції, які забрали із собою.
Спецпризначенці замінували танк та БМП та успішно повернулися назад, підірвавши їх на очах загарбників.
Раніше повідомлялося, що українські партизани провели успішну операцію поблизу Олешок на Херсонщині.
До слова, триває 426-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
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