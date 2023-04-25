Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські партизани провели успішну операцію поблизу Олешок на Херсонщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські партизани провели успішну операцію поблизу Олешок на Херсонщині
Блокпост знаходився біля військового інфраструктурного об'єкту
фото ілюстративне

Внаслідок підриву ліквідовано загін «росгвардійців», які були на чергуванні

Сили нацспротиву підірвали блокпост окупантів біля Олешок на Херсонщині. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«На тимчасово окупованій території Херсонської області партизани руху Атеш провели успішну операцію. Окупанти зазнали втрат в особовому складі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що блокпост знаходився біля військового інфраструктурного об'єкту.

«Для підриву задіяли саморобну вибухівку. Внаслідок цього ліквідовано загін «росгвардійців», які були на чергуванні», – зазначили в Центрі.

Раніше керівниця прес-центру Оперативного Командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що Сили оборони ведуть активну роботу із зачистки засобами артилерії передової лінії на лівому березі Дніпра тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни вперше визнали територію на східному березі Дніпра на Херсонщині підконтрольною Україні. У ISW зазначили, що російські військові блогери надали достатньо геолокаційних кадрів і текстових звітів, які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на східному березі Херсонської області.

До слова, триває 426-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Теги: партизани Херсонщина війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Новій Каховці партизани підірвали авто одного з головних колаборантів області, він в лікарні
У Новій Каховці партизани підірвали авто одного з головних колаборантів області, він в лікарні
14 березня, 09:37
Росіяни вдаються до провокацій, щоб розшукати партизан на Луганщині
Росіяни вдаються до провокацій, щоб розшукати партизан на Луганщині
20 березня, 08:55
Найчастіше окупанти проводять обшуки кримських татар
У Криму окупанти провели облави в пошуках партизан
Сьогодні, 07:05

Події в Україні

Ракетна атака на Харківщину: з’явилося відео
Ракетна атака на Харківщину: з’явилося відео
Масована атака на Запоріжжя та 13 поранених на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Масована атака на Запоріжжя та 13 поранених на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині: є поранені, під завалами люди
Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині: є поранені, під завалами люди
Втрати РФ скоротилися на 30%. Британська розвідка назвала причину
Втрати РФ скоротилися на 30%. Британська розвідка назвала причину
Українські партизани провели успішну операцію поблизу Олешок на Херсонщині
Українські партизани провели успішну операцію поблизу Олешок на Херсонщині
Відмінна робота ЗСУ на лівому березі Дніпра, землетрус в Індонезії: головне за ніч
Відмінна робота ЗСУ на лівому березі Дніпра, землетрус в Індонезії: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Українці масово застосовують один із методів «відкосити» від армії: подробиці
23K
Казахстан скасував парад на 9 травня: названо причину
11K
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5759
Атака безпілотників по Севастополю: нові деталі (відео)
5642
Генсек ООН спрогнозував, що чекає на світ найближчим часом
5636
Україна планувала атаку на Москву, США відмовили – The Washington Post

Новини

Пригожин пішов війною проти нових приватних російських армій – ISW
Сьогодні, 06:38
Росія цинічно звинуватила Україну у порушенні «зернової угоди»: деталі
Сьогодні, 03:45
В Україні планують відновити Канадську поліцейську місію – МВС
Сьогодні, 01:40
ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра на Херсонщині: деталі
Сьогодні, 00:13
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
Вчора, 07:05
Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
22 квiтня, 09:56

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту