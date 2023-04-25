Українські партизани провели успішну операцію поблизу Олешок на Херсонщині

Внаслідок підриву ліквідовано загін «росгвардійців», які були на чергуванні

Сили нацспротиву підірвали блокпост окупантів біля Олешок на Херсонщині. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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«На тимчасово окупованій території Херсонської області партизани руху Атеш провели успішну операцію. Окупанти зазнали втрат в особовому складі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що блокпост знаходився біля військового інфраструктурного об'єкту.

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«Для підриву задіяли саморобну вибухівку. Внаслідок цього ліквідовано загін «росгвардійців», які були на чергуванні», – зазначили в Центрі.

Раніше керівниця прес-центру Оперативного Командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що Сили оборони ведуть активну роботу із зачистки засобами артилерії передової лінії на лівому березі Дніпра тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни вперше визнали територію на східному березі Дніпра на Херсонщині підконтрольною Україні. У ISW зазначили, що російські військові блогери надали достатньо геолокаційних кадрів і текстових звітів, які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на східному березі Херсонської області.

До слова, триває 426-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.