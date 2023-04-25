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ЗСУ відбили ворожі атаки біля Мар’їнки і збили десять безпілотників – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ відбили ворожі атаки біля Мар’їнки і збили десять безпілотників – Генштаб
Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 25 квітня

Триває 426-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 25 квітня.

Ворожі удари по Україні

Минулої доби противник завдав шість ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів Клюси, Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Кучерівка, Шалигіне, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине, Могриця, Попівка Сумської області, а також Окіп, Малі Проходи, Стрілеча, Нескучне, Гатище, Бударки та Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Масютівка, Кислівка Харківської області та Новоселівське - Луганської.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Переїзне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове, Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів. Це, зокрема, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Ласточкине, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка, а також поблизу Новомихайлівки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Вугледар, Пречистівку, Велику Новосілку та Комар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Водночас здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйпільське, Чарівне, Оріхів Запорізької області; Іванівка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також три удари по зенітно-ракетних комплексах. Окрім того наші захисники збили десять ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Окупантам не вистачає шпиталів

Для надання медичної допомоги своїм пораненим російські загарбники продовжують активно використовувати медичні заклади населених пунктів тимчасово окупованої Луганської області. Зокрема, у місті Хрустальний окупанти розгорнули військовий шпиталь на території міської лікарні.

Теги: війна окупанти росія Україна ЗСУ

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