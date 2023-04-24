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«Як в Афганістані». Окупант скаржиться, що ЗСУ спалили цілу колону загарбників (аудіо)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Як в Афганістані». Окупант скаржиться, що ЗСУ спалили цілу колону загарбників (аудіо)
Особового складу РФ стає дедалі менше
фото ілюстративне

Деякі підрозділи окупантів навіть не мають тепловізорів

Головне управління розвідки перехопило телефонну розмову російського загарьника, у якій він скаржиться своїй знайомій, що армія РФ зазнає жахливих втрат під Вугледаром у Донецькій області. 

«Ми тут сидимо, під носом у ЗСУ. У нас нічка була – жах», – каже він.

Окупант розповідає, що ЗСУ обстрілюють їхні позиції з бронетранспортерів та артилерії. Його знайома відповіла, що скоріш за все це підійшло «підкріплення із НАТО».

«Звичайно, а ти чула, що у Вугледарі нашу колону розбили? Цілу колону спалили, цілі танки підбили, там стільки наших загинуло. Як в Афганістані чи Чечні», – з жахом продовжує він.

Росіянин підсумував, що особового складу стає дедалі менше, а його підрозділ кожен день зазнає втрат. Жодні тепловізори до них не надійшли, їх просто забрали.

Нагадаємо, триває 425-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав шість ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: війна окупанти ЗСУ перехоплення

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