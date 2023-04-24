«Як в Афганістані». Окупант скаржиться, що ЗСУ спалили цілу колону загарбників (аудіо)

Деякі підрозділи окупантів навіть не мають тепловізорів

Головне управління розвідки перехопило телефонну розмову російського загарьника, у якій він скаржиться своїй знайомій, що армія РФ зазнає жахливих втрат під Вугледаром у Донецькій області.

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«Ми тут сидимо, під носом у ЗСУ. У нас нічка була – жах», – каже він.

Окупант розповідає, що ЗСУ обстрілюють їхні позиції з бронетранспортерів та артилерії. Його знайома відповіла, що скоріш за все це підійшло «підкріплення із НАТО».

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«Звичайно, а ти чула, що у Вугледарі нашу колону розбили? Цілу колону спалили, цілі танки підбили, там стільки наших загинуло. Як в Афганістані чи Чечні», – з жахом продовжує він.

Росіянин підсумував, що особового складу стає дедалі менше, а його підрозділ кожен день зазнає втрат. Жодні тепловізори до них не надійшли, їх просто забрали.

Нагадаємо, триває 425-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав шість ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.