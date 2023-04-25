ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра на Херсонщині – ОК «Південь»

ЗСУ знищує від 13 до 22 одиниць техніки ворога

Сили оборони ведуть активну роботу із зачистки засобами артилерії передової лінії на лівому березі Дніпра тимчасово окупованої частини Херсонської області.

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Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявила керівниця прес-центру Оперативного Командування «Південь» Наталія Гуменюк у понеділок, 24 квітня.

«Буквально три останні доби у нас досить потужні результати нашої бойової роботи по знищеній техніці. Але поки що це контрбатарейний режим боротьби. Від 13 до 22 одиниць техніки нам вдається потрапляти та знищувати – артилерійські установки, танки, автобронетехніку, засоби протиповітряної оборони ворога. Якщо вірити в нас і дати нам можливість попрацювати в тиші, ми обов'язково зробимо добрі новини», – зазначила Гуменюк.

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Зазначимо, раніше, керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк не підтвердила і не спростувала інформацію ISW про ймовірну висадку ЗСУ на лівому березі поблизу Херсона. Про це йшла мова в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни вперше визнали територію на східному березі Дніпра на Херсонщині підконтрольною Україні. У ISW зазначили, що російські військові блогери надали достатньо геолокаційних кадрів і текстових звітів, які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на східному березі Херсонської області.

До слова, триває 425-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. РФ протягом минулої доби завдала вісім ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснила приблизно 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.