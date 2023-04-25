Головна Новини
search button user button menu button

ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра на Херсонщині – ОК «Південь»

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра на Херсонщині – ОК «Південь»
Сили оборони ведуть активну роботу із зачистки засобами артилерії передової лінії на лівому березі Дніпра
фото з вільних джерел

ЗСУ знищує від 13 до 22 одиниць техніки ворога

Сили оборони ведуть активну роботу із зачистки засобами артилерії передової лінії на лівому березі Дніпра тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявила керівниця прес-центру Оперативного Командування «Південь» Наталія Гуменюк у понеділок, 24 квітня.

«Буквально три останні доби у нас досить потужні результати нашої бойової роботи по знищеній техніці. Але поки що це контрбатарейний режим боротьби. Від 13 до 22 одиниць техніки нам вдається потрапляти та знищувати – артилерійські установки, танки, автобронетехніку, засоби протиповітряної оборони ворога. Якщо вірити в нас і дати нам можливість попрацювати в тиші, ми обов'язково зробимо добрі новини», – зазначила Гуменюк.

Зазначимо, раніше, керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк не підтвердила і не спростувала інформацію ISW про ймовірну висадку ЗСУ на лівому березі поблизу Херсона. Про це йшла мова в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни вперше визнали територію на східному березі Дніпра на Херсонщині підконтрольною Україні. У ISW зазначили, що російські військові блогери надали достатньо геолокаційних кадрів і текстових звітів, які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на східному березі Херсонської області.

До слова, триває 425-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. РФ протягом минулої доби завдала вісім ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснила приблизно 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: війна Херсонщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ударний безпілотний комплекс «Грім»
Історичне рішення, яке може пришвидшити перемогу України
26 березня, 07:51
Російська економіка вступає в довгострокову регресію
Економіка Росії починає зазнавати краху – WSJ
29 березня, 06:55
За війну в Україні в січні 2015-го Лисицький був нагороджений званням Герой Росії
ЗСУ ліквідували топ-офіцера росіян, який організував Іловайський котел
26 березня, 18:40
Російський наступ на сході не зміг зламати оборону України
Розвідка пояснила, чому наступ РФ провалився
4 квiтня, 17:06
Чоловік виніс із поля бою 10 поранених, а коли повернувся за 11-м, його наздогнала ворожа куля
Хвилина мовчання: згадаймо спортсмена Володимира Рудюка, який врятував побратимів ціною життя
16 квiтня, 09:00
РФ проводить кампанія русифікації в Україні
Кремлівська кампанія русифікації обертається проти РФ – ISW
13 квiтня, 07:10
Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку
Важкі бої за Бахмут: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
14 квiтня, 07:01
На місці влучання дрона виникла пожежа
Нічна атака дронами на Одещину: є прильоти й пожежа
19 квiтня, 06:21
Зруйнований центр окупованого Маріуполя
Який вигляд має зруйнований Маріуполь із космосу: супутникові знімки
20 квiтня, 21:24

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Українці масово застосовують один із методів «відкосити» від армії: подробиці
39K
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
20K
Казахстан скасував парад на 9 травня: названо причину
9714
Перерахунок пенсії: хто отримає на тисячу гривень більше
5548
Атака безпілотників по Севастополю: нові деталі (відео)
5370
Україна планувала атаку на Москву, США відмовили – The Washington Post

Новини

ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра на Херсонщині – ОК «Південь»
Сьогодні, 00:13
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
Вчора, 07:05
Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
22 квiтня, 09:56
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
21 квiтня, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
21 квiтня, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту