Українські воїни збили «Іглою» ворожий бомбардувальник (відео)

Вартість одного літака Су-34 становить близько 1 млрд рублів

Воїни Сил спеціальних операцій в одному з районів виконання завдань збили ворожий бомбардувальник Су-34. Для цього вони використали ПЗРК «Ігла». Про це повідомляє Командування ССО.

«Нагадуємо росіянам, що кожен їхній виліт і надалі дорівнюватиме самогубству. Адже, українське небо, як і українські воїни своїх ворогів не прощають», – йдеться в повідомленні.

Су-34 – російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Вартість одного літака становить близько 1 млрд рублів. Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Може розвивати швидкість до 1,9 тисяч км/год на висоті до 14,6 км.

Раніше повідомлялося, що воїни-десантники збили два російських літаки.

До слова, триває 213-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку та намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках.