Українські воїни збили «Іглою» ворожий бомбардувальник (відео)
Вартість одного літака Су-34 становить близько 1 млрд рублів
Воїни Сил спеціальних операцій в одному з районів виконання завдань збили ворожий бомбардувальник Су-34. Для цього вони використали ПЗРК «Ігла». Про це повідомляє Командування ССО.
«Нагадуємо росіянам, що кожен їхній виліт і надалі дорівнюватиме самогубству. Адже, українське небо, як і українські воїни своїх ворогів не прощають», – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що воїни-десантники збили два російських літаки.
До слова, триває 213-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку та намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках.
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