ЗСУ «задвухсотили» ще понад 200 окупантів – свіжі дані Генштабу

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках

За минулу добу, 23 вересня, українські захисники знищили близько 240 рашистів. Від початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували приблизно 56300 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 24 вересня орієнтовно склали:

Танків ‒ 2262 (+8) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 4807 (+11) одиниць,

артилерійських систем – 1361 (+6) одиниць,

РСЗВ – 327 (+1) одиниць,

засобів ППО ‒ 170 (+0) одиниць,

літаків – 255 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 220 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6) одиниць,

крилатих ракет ‒ 240 (+0) одиниць,

кораблі/катерів ‒ 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3681 (+22) одиниць,

спеціальної техніки ‒ 126 (+0) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 213-та доба героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

Українські військові вже визволили близько 9 тис. кв. км нашої території від російських окупантів. Тривають стабілізаційні заходи. Звільнено близько 400 населених пунктів.