Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ «задвухсотили» ще понад 200 окупантів – свіжі дані Генштабу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ «задвухсотили» ще понад 200 окупантів – свіжі дані Генштабу
За минулу добу ЗСУ знищили 8 ворожих танків
фото: Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках

За минулу добу, 23 вересня, українські захисники знищили близько 240 рашистів. Від початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували приблизно 56300 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 24 вересня орієнтовно склали:

  • Танків ‒ 2262 (+8) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 4807 (+11) одиниць,
  • артилерійських систем – 1361 (+6) одиниць,
  • РСЗВ  – 327 (+1) одиниць,
  • засобів ППО ‒ 170 (+0) одиниць,
  • літаків – 255 (+1) одиниць,
  • гелікоптерів – 220 (+1) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6) одиниць,
  • крилатих ракет ‒ 240 (+0) одиниць,
  • кораблі/катерів ‒ 15 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3681 (+22) одиниць,
  • спеціальної техніки ‒ 126 (+0) одиниць.
ЗСУ «задвухсотили» ще понад 200 окупантів – свіжі дані Генштабу фото 1

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 213-та доба героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

 Українські військові вже визволили близько 9 тис. кв. км нашої території від російських окупантів. Тривають стабілізаційні заходи. Звільнено близько 400 населених пунктів.

Теги: війна росія окупанти ЗСУ Генштаб втрати

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові за вересень звільнили майже 9 тисяч квадратних кілометрів
ЗСУ за вересень звільнили майже 9 тис. квадратних кілометрів – Зеленський
Сьогодні, 01:18
Безпілотник іранського виробництва здатен вести розвідку і завдавати ударів
ЗСУ вперше знищили над морем іранський дрон Mohajer-6 (відео)
Сьогодні, 07:46
Окупанти скинули хлорпікринову гранату К-51 з безпілотника
Окупанти скинули на позиції ЗСУ контейнери з отрутою
Сьогодні, 08:27

Події в Україні

Жертв могло бути більше: сили ППО збили ракету над Запоріжжям
Жертв могло бути більше: сили ППО збили ракету над Запоріжжям
Британська розвідка пояснила, чи зможуть удари рашистів по дамбах зупинити наступ ЗСУ
Британська розвідка пояснила, чи зможуть удари рашистів по дамбах зупинити наступ ЗСУ
Нічний обстріл Миколаєва: Кім повідомив про прильоти (фото)
Нічний обстріл Миколаєва: Кім повідомив про прильоти (фото)
ЗСУ «задвухсотили» ще понад 200 окупантів – свіжі дані Генштабу
ЗСУ «задвухсотили» ще понад 200 окупантів – свіжі дані Генштабу
Обстріл Запоріжжя. Місцеві провели ніч в автобусах (фото)
Обстріл Запоріжжя. Місцеві провели ніч в автобусах (фото)
Окупанти з «Градів» та «Ураганів» обстріляли Нікопольський район. Є постраждалі
Окупанти з «Градів» та «Ураганів» обстріляли Нікопольський район. Є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Герой «Азовсталі» звернувся до українців із проханням
128K
Відмова Кадирова від мобілізації: чому це обернеться катастрофою для Росії
118K
Зганяють людей на вулиці під музику. Як проходять «референдуми» в окупації
80K
«Ціна полону». У звільненого захисника Маріуполя – страшна травма руки (фото)
31K
Колишній солдат Борислав Береза: Після війни у політику не повернуся
27K
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції

Новини

Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
Сьогодні, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
Вчора, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту