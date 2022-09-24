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Воїни-десантники збили два російських літаки (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Воїни-десантники збили два російських літаки (відео)
Десантники приземлили два ворожих літаки
Фото: Андрій Цаплієнко/Telegram

Захисники знищили броньований штурмовик Су-25 та винищувач покоління Су-30

Військовослужбовці підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України збили два російських літака – броньований штурмовик Су-25 та багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30. Про це інформує Telegram-канал Десантно-штурмових військ.

«Повітряний простір в смугах відповідальності – перебуває під повним контролем підрозділів протиповітряної оборони Збройних Сил України», – відзначають офіцери управління ППО командування ДШВ ЗС України.

Раніше повідомлялося, що зенітники за добу знищили дев’ять повітряних цілей.

Нагадаємо, триває 213-та доба героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

 

Теги: винищувач відео

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