Воїни-десантники збили два російських літаки (відео)

Захисники знищили броньований штурмовик Су-25 та винищувач покоління Су-30

Військовослужбовці підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України збили два російських літака – броньований штурмовик Су-25 та багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30. Про це інформує Telegram-канал Десантно-штурмових військ.

«Повітряний простір в смугах відповідальності – перебуває під повним контролем підрозділів протиповітряної оборони Збройних Сил України», – відзначають офіцери управління ППО командування ДШВ ЗС України.

Раніше повідомлялося, що зенітники за добу знищили дев’ять повітряних цілей.

Нагадаємо, триває 213-та доба героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.