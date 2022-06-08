Українські захисники розповіли про успіхи на східному напрямку

Раніше повідомлялося, що підрозділи ЗСУ за допомогою аеророзвідки викрили склад з боєкомплектами та РСЗВ «Градами» російських окупантів та розгромили його з артилерії.

А от загарбники вкотре довели свою вбогість. Кадировці зняли на відео, як вони... воюють з українськими кущами.

Нагадаємо, триває сто п’ята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На низці напрямків тривають активні бойові дії. Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії, та стійко тримають оборону.

Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення противник уже втратив 31 500 військових особового складу та 3 429 бойових броньованих машин. Найбільших втрат протягом попередньої доби противник зазнав на Слов’янському напрямку.