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    Події в Україні

    Українські захисники розповіли про успіхи на східному напрямку

    Українські бійці продовжують тримати оборону та нищити ворога&nbsp; - Українські захисники розповіли про успіхи на східному напрямку
    Українські бійці продовжують тримати оборону та нищити ворога 
    фото з відкритих джерел

    ЗСУ сьогодні знищили на східному фронті 31 окупанта

    Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомляє пресслужба угрупування у Facebook.

    Сьогодні, 8 червня, українські бійці знищили:

    • особового складу – 31;
    • АТТ – 4;
    • БПЛА – 2.

    Раніше повідомлялося, що підрозділи ЗСУ за допомогою аеророзвідки викрили склад з боєкомплектами та РСЗВ «Градами» російських окупантів та розгромили його з артилерії.

    А от загарбники вкотре довели свою вбогість. Кадировці зняли на відео, як вони... воюють з українськими кущами.

    Нагадаємо, триває сто п’ята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На низці напрямків тривають активні бойові дії. Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії, та стійко тримають оборону.

    Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення противник уже втратив 31 500 військових особового складу та 3 429 бойових броньованих машин. Найбільших втрат протягом попередньої доби противник зазнав на Слов’янському напрямку.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські захисники розповіли про успіхи на східному напрямку