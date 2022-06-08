Воїни ЗСУ отримують повідомлення з погрозами: Генштаб дав роз’яснення

Повідомлення з погрозами, які отримують українські військові, є психологічною операцією

Спецслужби Росії намагаються залякувати українських військовослужбовців, розсилаючи на особисті телефонні номери письмові повідомлення з погрозами. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ.

Як розповіли у військовому відомстві, у повідомленнях від ворога містяться заклики зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога. Підсилюються погрози персональними даними (прізвища та імені особи, коду платника податків, місця реєстрації та, інколи, даними стосовно чисельності та складу сім'ї).

Розсилка йде через SMS, а також через мобільні месенджери «Телеграм», «Вайбер», «Сігнал» або «Ватсап». У тексті погроз йдеться про нібито точне встановлення місця знаходження особи, якій надійшло вказане повідомлення; зазначається, що, у випадку продовження служби, по місцях проживання власника телефону та його сім'ї буде завдано точних ракетних ударів.

«Надіслані такого типу погрози спрямовані в першу чергу на те, щоб дестабілізувати морально психологічний клімат у підрозділах Сил оборони України, посіяти сумніви та знизити бойовий дух.

Зазвичай зазначені персональні дані осіб є застарілими (особа давно змінила місце реєстрації, переїхала в іншу місцевість, змінила підрозділ, у якому проходила військову службу, припинила проходження військової служби взагалі і таке інше). Таким чином, не викликає сумнівів, що надіслані погрози є звичайними маніпуляціями людською психікою», – наголошують у Генштабі.

У відомстві додали, що подібні дії ворога є одним із видів психологічної атаки, яка не підкріплюється жодними конкретними діями – «точного ракетного обстрілу» або «ми тєбя найдьом». Генштаб ЗСУ закликав військових довіряти тільки перевіреним джерелам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кіберзлочинці масово розсилають українцям небезпечні листи для викрадення даних. Зокрема, українці почали отримувати листи з залякуванням щодо хімічної атаки. У листах міститься посилання на XLS-документ з макросом. Якщо його відкрити – це призведе до ураження комп’ютера шкідливою програмою JesterStealer.

Також повідомлялося, що злочинці розповсюджують повідомлення з посиланнями на начебто вебсайт Telegram, щоб отримати доступ до облікових записів сервісу, в тому числі з можливістю перехоплення одноразового коду з SMS.



