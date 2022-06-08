Як кадировці в Україні із кущами воювали (відео)

«Тікток-армія» боїться вести реальний бій зі справжніми супротивниками

Загарбники вкотре довели свою вбогість. Кадировці зняли на відео, як вони... воюють з українськими кущами.

Як видно з відео, кадирівці йдуть дорогою і починають стріляти по кущах. Якщо включити звук, можна зрозуміти, що їх ніхто не обстрілює. А ще лише декілька орків стріляють в уявного ворога, а інші просто дивляться на це.

«До речі, «бойові дії» кадирівці вели на своїх двох ногах. Сподіваємось, це ненадовго», – відзначили в коментарях до відео.

Нагадаємо, Кадиров перейшов до шантажу власного народу. Він надав вказівку лідеру кожної релігійної мусульманської території Чечні мобілізувати для війни в Україні по 3 особи з кожного сільського поселення (усього Чечні – близько 500 поселень). При цьому, у разі невиконання цієї вказівки, по 3 особи з поселення буде позбавлено волі у його катівнях.