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    Як кадировці в Україні із кущами воювали (відео)

    Підрозділи Кадирова вміють тільки відео знімати - Як кадировці в Україні із кущами воювали (відео)
    Підрозділи Кадирова вміють тільки відео знімати
    скріншот з відео

    «Тікток-армія» боїться вести реальний бій зі справжніми супротивниками

    Загарбники вкотре довели свою вбогість. Кадировці зняли на відео, як вони... воюють з українськими кущами.

    Як видно з відео, кадирівці йдуть дорогою і починають стріляти по кущах. Якщо включити звук, можна зрозуміти, що їх ніхто не обстрілює. А ще лише декілька орків стріляють в уявного ворога, а інші просто дивляться на це.

    «До речі, «бойові дії» кадирівці вели на своїх двох ногах. Сподіваємось, це ненадовго», – відзначили в коментарях до відео.

    Нагадаємо, Кадиров перейшов до шантажу власного народу. Він надав вказівку лідеру кожної релігійної мусульманської території Чечні мобілізувати для війни в Україні по 3 особи з кожного сільського поселення (усього Чечні – близько 500 поселень). При цьому, у разі невиконання цієї вказівки, по 3 особи з поселення буде позбавлено волі у його катівнях.

    Теги: росія окупанти війна Рамзан Кадиров Україна окупація #stoprussia
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    Як кадировці в Україні із кущами воювали (відео)