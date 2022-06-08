ЗСУ знищили російський склад із «Градами» (відео)

Після влучання, детонація боєприпасів на складі тривала ще довго

Підрозділи ЗСУ за допомогою аеророзвідки викрили склад з боєкомплектами та РСЗВ «Градами» російських окупантів та розгромили його з артилерії, повідомили в пресслужбі Сухопутних військ Збройних Сил України.

Українська аеророзвідка знайшла розташування російського складу з боєкомплектами та реактивними системами залпового вогню «Град», після чого артилеристи ЗСУ точними влучаннями знищили ворожий склад, детонація боєприпасів на якому тривала ще довго.

На відео видно момент влучання та подальші ефектні вибухи на складі, які супроводжувалися потужними стовпами вогню та диму.

Нагадаємо, загарбники вкотре довели свою вбогість. Кадировці зняли на відео, як вони... воюють з українськими кущами.

Як видно з відео, кадирівці йдуть дорогою і починають стріляти по кущах. Якщо включити звук, можна зрозуміти, що їх ніхто не обстрілює. А ще лише декілька орків стріляють в уявного ворога, а інші просто дивляться на це.