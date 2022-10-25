Українці сьогодні зможуть спостерігати рідкісне сонячне затемнення

Сонце, Місяць і Земля зійдуться в одну лінію, востаннє таке відбувалось у жовтні 2004 року

Унікальне астрономічне явище сьогодні, 25 жовтня, зможуть спостерігати українці. Сонячне затемнення почнеться на території Ірландії та закінчиться в районі Аравійського моря. Це вже друге сонячне затемнення цьогоріч, проте особливе. Наступне таке відбудеться лише через 18 років. Вчені називають таке затемнення Сарос 124.

Кандидат географічних наук синоптик Ігор Кибальчич повідомив, що максимальна фаза припаде на час 13:28-13:50 залежно від регіону. Сонячний диск буде закритий на 47-65%. В Україні, зокрема в Києві, буде видно понад 60% перекриття сонячного диска.

Затемнення можна буде спостерігати у Європі, північно-східній Африці та Центральній Азії. Сьогодні небеса відкриють коридор затемнень, який триватиме до 8 листопада. Нині затемнення є частковим, бо Місяць перекриє Сонце не повністю, а лише на трохи – на 47-65%.

Офтальмологи застерігають від використання народного методу спостережень через закопчене скло. Всі ці предмети пропускають ультрафіолетові та інфрачервоні промені, які шкідливі для очей самі по собі. Спостерігати затемнення не радять і через біноклі або телескопи, а також сонцезахисні окуляри, поляризаційні світлофільтри або фотоплівку.