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Завтра українці зможуть побачити часткове сонячне затемнення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Завтра українці зможуть побачити часткове сонячне затемнення
фото ілюстративне

Сонячний диск буде закритий на 47-65%

На території України 25 жовтня можна буде спостерігати часткове сонячне затемнення, сонячний диск буде закритий на 47-65%. Про це повідомив кандидат географічних наук синоптик Ігор Кібальчич у Facebook.

«25 жовтня на території України можна буде спостерігати часткове сонячне затемнення. Максимальна фаза прийдеться на час 13:28 - 13:50 в залежності від регіону. Сонячний диск буде закритий на 47-65%», – йдеться в повідомленні.

Завтра українці зможуть побачити часткове сонячне затемнення фото 1

Відомо, що за прогнозами синоптиків, у цей день передбачається похмура погода, тому спостереження за цим астрономічним явищем виявиться ускладненим.

Це буде вже друге часткове сонячне затемнення цього року. Особливо добре воно буде видно для мешканців Європи, північно-східної Африки, Центральної Азії та Близького Сходу. Не пощастить у цьому плані мешканцям США та Канади.

Раніше повідомлялося, що вчені вперше в історії змогли зафіксувати на високоякісну камеру сонячне затемнення на Марсі. Для цього науковці використали марсохід Perseverance із системою камер, яка дозволила отримати чітке зображення.

Теги: українці

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