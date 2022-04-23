Вчені вперше зняли на Марсі сонячне затемнення: унікальні кадри (відео)

Камера марсоходу Perseverance вперше змогла сфотографувати сонячне затемнення у надвисокій якості

Вчені вперше в історії змогли зафіксувати на високоякісну камеру сонячне затемнення на Марсі. Для цього науковці використали марсохід Perseverance із системою камер, яка дозволила отримати чітке зображення. Про це повідомили в інтернет-журналі «ПопМех».

Марсу закриває Сонце його супутник Фобос. Камера марсоходу Perseverance вперше змогла сфотографувати цю подію у надвисокій якості. Це відбулось 2 квітня і тривало 40 секунд – у цей час марсохід Perseverance повернув свою камеру Mastcam-Z до Сонця і показав усе, що відбувається.

Ще у 2004 році марсохід Spirit, а за ним і Opportunity зробили перші спостереження за Фобосом, що проходить по диску Сонця.

Сучасні технології дають змогу вченим краще зрозуміти зрушення в орбіті Фобоса і те, як приливні сили впливають на надра, кору та мантію Марса. Зйомки затемнення допомогли дослідникам визначити точний шлях небесного тіла по орбіті.

«Mastcam-Z оснащений сонячними фільтрами, які працюють як сонцезахисні окуляри, зменшуючи інтенсивність світла, і дозволяючи показати затемнення в деталях, які розкривають цікаві характеристики форми Місяця. Наприклад, на відео можна побачити гірські хребти та інші елементи рельєфу супутника Марса, які можуть дозволити вченим сказати більше про його структуру та геологічні особливості», – пояснюють у виданні.

Нагадаємо, раніше американський винахідник Ілон Маск розповів, що відправка ракети з екіпажем на Марс зараз коштуватиме понад трильйон доларів. Саме в цьому і криється одна з причин затримок запуску Starship – ракету намагаються зробити дешевшою.