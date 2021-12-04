Сьогодні буде унікальне сонячне затемнення: коли і де можна його побачити
Затемнення рухатиметься зі сходу на захід через Західну Антарктиду
У суботу, 4 грудня, відбудеться останнє у цьому році повне сонячне затемнення. Наступного разу воно повториться аж у 2039 році. Про це пише аерокосмічний портал Space.com.
Українці побачити затемнення наживо не зможуть, але можуть подивитися трансляцію.
Зазначається, що таке явище можливе лише у полярних регіонах. Рідкісне затемнення зможуть спостерігати жителі Антарктиди, півдня Африки та південного сходу Австралії. Також сонячне затемнення буде видно з південних частин акваторії Атлантичного, Індійського та Тихого океанів.
Максимальна фаза затемнення настане о 9:34 за київським часом і триватиме 1 хвилину 54 секунди.
Сонячні затемнення відбуваються, коли молодий місяць проходить перед Сонцем з точки зору Землі. Під час затемнення дивитися на Сонце прямо категорично заборонено.
Нагадаємо, у червні жителі Землі спостерігали за першим у 2021 році сонячним затемненням – так званим вогняним кільцем.
До слова, 26 травня відбулося повне місячне затемнення.