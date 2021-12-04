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    Сьогодні буде унікальне сонячне затемнення: коли і де можна його побачити

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    Рідкісне затемнення зможуть спостерігати жителі Антарктиди, півдня Африки та південного сходу Австралії - Сьогодні буде унікальне сонячне затемнення: коли і де можна його побачити
    Рідкісне затемнення зможуть спостерігати жителі Антарктиди, півдня Африки та південного сходу Австралії
    фото з відкритих джерел

    Затемнення рухатиметься зі сходу на захід через Західну Антарктиду

    У суботу, 4 грудня, відбудеться останнє у цьому році повне сонячне затемнення. Наступного разу воно повториться аж у 2039 році. Про це пише аерокосмічний портал Space.com.

    Українці побачити затемнення наживо не зможуть, але можуть подивитися трансляцію.

    Зазначається, що таке явище можливе лише у полярних регіонах. Рідкісне затемнення зможуть спостерігати жителі Антарктиди, півдня Африки та південного сходу Австралії. Також сонячне затемнення буде видно з південних частин акваторії Атлантичного, Індійського та Тихого океанів.

    Максимальна фаза затемнення настане о 9:34 за київським часом і триватиме 1 хвилину 54 секунди.

    Сонячні затемнення відбуваються, коли молодий місяць проходить перед Сонцем з точки зору Землі. Під час затемнення дивитися на Сонце прямо категорично заборонено.

    Довідково: Сонячне затемнення — це явище, яке відбувається, коли Місяць займає позицію між Сонцем і Землею, закриваючи наше світило від спостерігачів. Воно може бути частковим, коли частина диска залишається незакритим, і повним — коли тінь повністю закриває Сонце.

    Нагадаємо, у червні жителі Землі спостерігали за першим у 2021 році сонячним затемненням – так званим вогняним кільцем.

    До слова, 26 травня відбулося повне місячне затемнення.

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    Теги: українці космос Планета Земля
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    Сьогодні буде унікальне сонячне затемнення: коли і де можна його побачити