СБУ затримала «енергетика» окупантів, який знеструмив частину Донеччини

Після звільнення Лиману зловмисник намагався втекти з міста

Перебуваючи на «посаді» зловмисник «від’єднав» районний центр від електроживлення

Служба безпеки викрила колаборанта в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області. Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевих електромереж, який після тимчасової окупації частини регіону підтримав загарбників. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За це колаборанта призначили керівником «РЕС Краснолиманського району», яке підпорядковувалось так званому «міністерству вугілля та енергетики» «ДНР».

Перебуваючи на «посаді» зловмисник «від’єднав» районний центр від електроживлення і перенаправив його на потреби окупаційних угруповань РФ.

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Щоб набрати «штат» і провести технічні заходи він налагодив співпрацю з представниками «регіональної енергопостачальної компанії» тимчасово окупованої Горлівки.

Знеструмивши місто, рашисти забезпечували енергопостачання своїх окупаційних органів, військових баз та складів зі зброєю і боєприпасами.

Після звільнення Лиману зловмисник намагався втекти з міста. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали його.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Раніше повідомлялося, що СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів. Також повідомлялося, що СБУ ідентифікувала ватажка окупантів.