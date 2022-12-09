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СБУ затримала «енергетика» окупантів, який знеструмив частину Донеччини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала «енергетика» окупантів, який знеструмив частину Донеччини
Після звільнення Лиману зловмисник намагався втекти з міста
фото: пресслужба СБУ

Перебуваючи на «посаді» зловмисник «від’єднав» районний центр від електроживлення

Служба безпеки викрила колаборанта в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області. Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевих електромереж, який після тимчасової окупації частини регіону підтримав загарбників. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За це колаборанта призначили керівником «РЕС Краснолиманського району», яке підпорядковувалось так званому «міністерству вугілля та енергетики» «ДНР».

Перебуваючи на «посаді» зловмисник «від’єднав» районний центр від електроживлення і перенаправив його на потреби окупаційних угруповань РФ.

Щоб набрати «штат» і провести технічні заходи він налагодив співпрацю з представниками «регіональної енергопостачальної компанії» тимчасово окупованої Горлівки.

Знеструмивши місто, рашисти забезпечували енергопостачання своїх окупаційних органів, військових баз та складів зі зброєю і боєприпасами.

Після звільнення Лиману зловмисник намагався втекти з міста. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали його.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів. Також повідомлялося, що СБУ ідентифікувала ватажка окупантів.

Теги: СБУ колабораціонізм Донеччина

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