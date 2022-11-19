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Зелена енергетика вироблятиме 83% електроенергії у світі до 2050 року

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Зелена енергетика вироблятиме 83% електроенергії у світі до 2050 року
Світ поступово відмовляється від викопного палива
фото з відкритих джерел

Потужність сонячної енергетики до 2050 року зросте у 22 рази

Міжнародний сертифікаційний та класифікаційний центр в енергетиці та енергоконсалтингу DNV GL представив новий Прогноз глобального енергетичного переходу до 2050 року – Energy Transition Outlook 2022.

Біоенергетична асоціація України обрала декілька важливих висновків:

  • Сонячна енергетика вироблятиме 38% електроенергії у світі, а вітрова – 31%.
  • Частка вугілля і природного газу у виробництві електроенергії становитиме 4% та 8% відповідно.
  • Світ подвоїть виробництво електроенерігії до 2050 року (обсяги зростуть з 27 тис. ТВт•год, як ми маємо сьогодні, до 62 тис. ТВт•год у 2050-му). Зокрема завдяки електрифікації частка викопного палива в кінцевому споживанні енергії впаде нижче 50%.
  • Встановлена ​​потужність сонячної енергетики до 2050 року зросте у 22 рази від наявного рівня й досягне 14,5 ТВт (14500 ГВт). Зокрема 5 ТВт потужностей будуть представлені сонячними електростанціями, оснащеними накопичувачами енергії.
  • Глобальна середньозважена наведена вартість енергії (LCOE) для сонячних фотоелектричних систем знизиться з нинішніх $50 за МВт•год до $30 за МВт•год до середини століття. В окремих проєктах вартість буде набагато нижчою за $20 МВт•год.
  • Сонячні фотоелектричні установки будуть найдешевшим джерелом електроенергії у світі, навіть незважаючи на нижчі коефіцієнти використання встановленої потужності у порівнянні з іншими технологіями.
  • Встановлена ​​потужність вітроенергетики зросте у 9 разів. У Європі вітроенергетика вироблятиме майже половину електроенергії.
  • Природний газ стане найбільшим джерелом первинної енергії наприкінці 2040-х років, обійшовши нафту. Проте до середини століття споживання природного газу буде приблизно на 10% нижче за сьогоднішній рівень.
  • Пік споживання нафти (за розрахунками DNV) припаде на 2025 рік.
  • У 2033 році половину продажів пасажирських автомобілів становитимуть електромобілі.
  • Водень забезпечуватиме 5% кінцевого споживання енергії до 2050 року.

Нагадаємо, відновлювані джерела енергії з початку війни в Україні дозволили Євросоюзу уникнути імпорту викопних енергоресурсів на суму €99 млрд, що на €11 млрд більше, ніж у відповідному періоді 2021 року.

Теги: вугілля Електромобілі енергетика альтернативна енергетика нафта

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