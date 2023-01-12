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«Укренерго» показало наслідки прильоту ракет у підстанцію (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укренерго» показало наслідки прильоту ракет у підстанцію (відео)
Українські підстанції не розраховані на те, щоб амортизувати весь ракетний потенціал ворога
скрін з відео

Рятувальники приборкували пожежу на об’єкті вісім годин

Російські терористи здійснили ракетний обстріл однієї з підстанцій «Укренерго». Сотні тисяч людей залишились без світла, а пожежу на енергооб'єкті довелося гасити третину доби. Про це повідомляє пресслужба оператора.

«Три ракетні прильоти на підстанцію, яка забезпечує світло для сотні тисяч людей. До п'яти ракет за один раз. Важко дивитися, як горить автотрансформатор підстанції, без якого без світла залишилися сотні тисяч людей. А гасити до кінця тривоги не можна – бо з досвіду знаєш, що може прилетіти ще», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники приборкували пожежу на об’єкті, який забезпечував світлом промисловість і домівки українців, вісім годин.

«Після ліквідації наслідків прильотів починається кропітка робота наших ремонтних бригад, інженерів по відновленню і поверненню об’єкта в роботу. Звичайні люди роблять титанічну роботу. Без перепочинку. Без нарікань. Наші підстанції не розраховані на те, щоб амортизувати весь ракетний потенціал ворога. Але ми точно все обов’язково відновимо», – додали в «Укренерго».

Раніше повідомлялося, що у Києві ситуація з електроенергією непроста – столиця отримує приблизно 60% необхідного об’єму електрики. Більшу частину електроенергії направляють на живлення об’єктів критичної інфраструктури, а решту об’єму розподіляють серед звичайних абонентів. 

До слова, «Укренерго» дало оптимістичний прогноз на вихідні.

Теги: Україна росія Укренерго електроенергія окупанти війна

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