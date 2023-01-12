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Відключень буде менше. «Укренерго» дало оптимістичний прогноз на вихідні

Альона Боженко
glavcom.ua
Відключень буде менше. «Укренерго» дало оптимістичний прогноз на вихідні
«Укренерго» очікує, що на вихідних буде менше відключень електрики
фото ілюстративне

Очільник «Укренерго» наголосив, що українцям усе ще слід економити електрику

Обсяги відключення електроенергії можуть зменшитись на цих вихідних через потепління, тому відключень світла може бути менше. Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

Кудрицький розповів, що енергетики щосили намагаються під'єднати до енергосистеми якнайбільше генерувальних потужностей. Очільник «Укренерго» наголосив, що українцям усе ще слід економити електрику – особливо зараз, за холодної погоди.

«Що більше ми заощадимо електроенергії, то більше її залишиться нашим співгромадянам, з якими ми живемо в одній країні та в одній енергосистемі», – зазначив Кудрицький.

Посадовець додав, що досі вважає блекаут в Україні «сценарієм радше теоретичним». А втім, він не виключає тривалих вимкнень, як це було в листопаді, якщо росіянам вдасться завдати значних руйнувань енергосистемі.

Нагадаємо, у Києві ситуація з електроенергією непроста – столиця отримує приблизно 60% необхідного об’єму електрики. Більшу частину електроенергії направляють на живлення об’єктів критичної інфраструктури, а решту об’єму розподіляють серед звичайних абонентів. 

Раніше енергетики ДТЕК пояснили, чому в Києві та області стає більше відключень світла.

Теги: енергетика електроенергія Україна блекаут столиця Укренерго

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