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Сотні росіян без світла. У Бєлгородській області спалахнула електромережа (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
Сотні росіян без світла. У Бєлгородській області спалахнула електромережа (відео)
У Бєдгороді сотні росіян залишилися без світла
фото із відкритих джерел

Росіяни запевняють, що невідомий безпілотник зачепився за електромережу та спричинив аварію

У Бєлгородській області сотні росіян залишилися без електропостачання та води. Російські пабліки запевняють, що аварія на електромережі сталася через невідомий безпілотник. 

Місцеві жителі Бєлгородської області розповіли, що спочатку чули гул у небі безпілотника, а потім побачили у небі яскравий спалах, після якого світло і зникло. За версією самих росіян, невідомий безпілотник зачепився за електромережу та спричинив аварію.

Також у мережі опублікували відео спалаху, який бачили росіяни.

Нагадаємо, 8 січня, у російському місті Шебекіно (Бєлгородська область) пролунала низка вибухів.

Зауважимо, що вибухи на Бєлгородщині останнім часом лунають доволі часто. Так, напередодні внаслідок обстрілу у Шебекіно було порушено електропостачання.

Теги: електроенергія аварія відео росіяни

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