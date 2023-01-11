Сотні росіян без світла. У Бєлгородській області спалахнула електромережа (відео)

Росіяни запевняють, що невідомий безпілотник зачепився за електромережу та спричинив аварію

У Бєлгородській області сотні росіян залишилися без електропостачання та води. Російські пабліки запевняють, що аварія на електромережі сталася через невідомий безпілотник.

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Місцеві жителі Бєлгородської області розповіли, що спочатку чули гул у небі безпілотника, а потім побачили у небі яскравий спалах, після якого світло і зникло. За версією самих росіян, невідомий безпілотник зачепився за електромережу та спричинив аварію.

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Також у мережі опублікували відео спалаху, який бачили росіяни.

Нагадаємо, 8 січня, у російському місті Шебекіно (Бєлгородська область) пролунала низка вибухів.

Зауважимо, що вибухи на Бєлгородщині останнім часом лунають доволі часто. Так, напередодні внаслідок обстрілу у Шебекіно було порушено електропостачання.