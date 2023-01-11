Ситуація складна. У Києві можливі відключення у світло-сірих зонах графіка

Через стан мереж і генерації зараз на Київ подається 60% необхідних об’ємів електроенергії

У Києві ситуація з електроенергією непроста - столиця отримує приблизно 60% необхідного об’єму електрики. Більшу частину електроенергії направляють на живлення об’єктів критичної інфраструктури, а решту об’єму розподіляють серед звичайних абонентів. Про це повідомив гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

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Також він повідомив, що деякі генераційні об'єкти пішли на планові ремонти.

«Я знаю, ви зараз вголос питаєте, чому в такий складний час генерацію відправляють на капремонти. Відповідь у тому, що без ремонтів вони просто вийдуть із ладу, і приведення їх до тями буде складним і дуже довгим. Такі ж капремонти відбувалися і до війни, тільки система мала більші можливості, щоб відключення відбувалися непомітно», – пояснив Коваленко.

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За його словами, нестачу генерації зараз намагаються балансувати за допомогою ГЕС.

Саме тому світло почали відключати вночі. Ресурс гідроелектростанцій є вичерпним, вони не можуть працювати 24/7. Саме в нічні години ГЕС набираються.

«І третє. Через стан мереж і генерації зараз на Київ дають 60% необхідних об’ємів. З цього доступного об’єму 40% іде на об’єкти критичної інфраструктури. Залишок електроенергії розподілять серед нас з вами», – сказав гендиректор Yasno.

Зараз споживання електроенергії є дуже нерівномірним протягом доби, обсяги дефіциту коливаються. Якщо в обідній час електроенергії вистачає у межах сірих зон графіків, то ввечері, коли всі приходять додому, споживання виходить за обмеження і сірі зони відключаються повністю, сказав Коваленко.

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Нагадаємо, раніше енергетики ДТЕК пояснили, чому в Києві та області стає більше відключень світла.

Також директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що Київ може уникнути тотальних відключень електроенергії, оскільки енергетики розробляють нову схему електропостачання.