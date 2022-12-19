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«Укренерго» показало, в яких умовах фахівці відновлюють енергооб'єкти (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укренерго» показало, в яких умовах фахівці відновлюють енергооб'єкти (відео)
Окрім обстрілів та ракетних атак, ще холод, багнюка, вітер, дощ або сніг
скрін з відео

Фахівці працють 24/7, щоб повернути людям світло

У НЕК «Укренерго» показали громадянам, в яких умовах доводиться працювати ремонтним бригадам для відновлення пошкодженних енергооб’єктів. Відео оприлюднили на Facebook-сторінці компанії.

«Так виглядає енергетичний фронт для наших ремонтних бригад: окрім обстрілів та ракетних атак, це ще холод, багнюка, вітер, дощ або сніг. Але це не зупиняє наших фахівців від того, щоб працювати 24/7 та повертати людям світло. Кажуть, розуміють, що людям важко без світла, але «важко» буває різного ступеню. І просять пам’ятати, що коли у вас нема світла, десь працюють енергетики, щоб якомогашвидше його відновити», – йдеться в повідомленні.

Раніше «Укренерго» показало, який вигляд має один із енергетичних об’єктів після останньої атаки росіян.

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ по електроенергетичній інфраструктурі України 17 грудня відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. 

Теги: Укренерго Україна війна окупанти росія

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