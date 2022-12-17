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Який вигляд має один із енергетичних об’єктів після останньої атаки росіян (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Який вигляд має один із енергетичних об’єктів після останньої атаки росіян (відео)
Зараз із обладнанням працюють енергетики, намагаючись відремонтувати його, де це можливо
фото: скріншот із відео

Повністю об’єкт зможе запрацювати лише після завершення війни

У компанії ДТЕК показали пошкоджений об'єкт енергетики, який зазнав ракетної атаки російських військ 16 грудня. Про це йдеться у Telegram компанії.

«Зараз із обладнанням працюють наші енергетики, намагаючись відремонтувати його, де це можливо», – сказано у повідомленні компанії.

Там наголосили, що саме цей об'єкт частково відновлюється після серії ракетних атак. Однак повністю він зможе запрацювати лише після завершення війни.

Нагадаємо, станом на суботу, 17 грудня, енергосистема України продовжує відновлюватись після дев’ятого масованого ракетного удару Росії. Дефіцит електроенергії в системі, все ще є значним. Всім обленерго доведені ліміти споживання. 

Внаслідок масованого ракетного удару РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. 

Раніше ми писали, що внаслідок російських обстрілів 16 грудня, було пошкоджено приблизно дев'ять об'єктів генерації. 

Крім того, внаслідок ракетного удару, який вранці завдали по Україні російські військові, у Кривому Розі було повністю зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури. 

Теги: відео військові електроенергія ДТЕК

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