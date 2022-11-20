Якими будуть відключення світла в неділю: інформація «Укренерго»
Енергетики застосовуватимуть планові відключення
У неділю, 20 листопада, в усіх регіонах України з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення. Про це повідомила компанія «Укренерго» у Facebook.
«Діють планові відключення. Аварійні відключення не прогнозуються», – ідеться у повідомленні.
У компанії наголосили, що вже сьогодні вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання.
«Ми продовжуємо працювати, щоб повернути світло українцям, яке намагаються забрати рашисти, атакуючи ракетами наші енергоооб’єкти», – сказано в повідомленні.
Раніше «Укренерго» одним фото пояснило страшну ситуацію в енергосистемі країни.
Українська енергосистема внаслідок масованих російських обстрілів зазнала безпрецедентних руйнувань.
Росія також здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.
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