Будуть планові включення: на Київщині світло може не вмикатися цілими днями – ДТЕК

Включатимуть електропостачання на 2-3 години

Ситуація з енергопостачанням у Київській області складна. Жителів закликають готуватися до тривалих відключень світла, що можуть тривати днями. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

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Зазначимо, що Київська ОВА просила мешканців підготуватися до тривалих відключень електроенергії. Сахарук уточнив, що під тривалими відключеннями мається на увазі відсутність електроенергії днями.

За його словами, ймовірно, у деяких районах будуть вводити не планові відключення електроенергії, а планові включення.

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«На жаль кількість годин, протягом яких можуть бути ці планові включення поки що дуже коротка, це 2-3 години максимум», – додав він.

Раніше голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба повідомив, що в регіоні ситуація з електропостачанням залишається складною, тож екстрені аварійні вимкнення триватимуть і далі.

Нагадаємо, що сьогодні по всій Україні запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії, а також додатково плануються аварійні відключення.

Як уже писав «Главком», сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання.

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Як стало відомо, Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.

До слова, триває 267 доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.